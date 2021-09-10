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Швеция может ужесточить наказание из-за вспышек преступности

Автор: Сергей Пышкин

Швеция готовится к усилению наказаний. В последнее время в стране наблюдается всплеск преступности со стороны криминальных банд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

"Мы готовим такие суровые наказания для преступных группировок, которых Швеция еще не знала", - заявил министр юстиции Морган Йоханссон.

В последнее время в Швеции наблюдается рост уровня преступности, в связи с чем случаи со стрельбой и жертвами стали привычным явлением для страны.

В будущем также будут рассматривать возможность введения уголовного наказания для несовершеннолетних за продажу наркотических средств.

"Приговоры будут на 30-40 процентов выше, чем сегодня", - добавил министр.

Отмечается, что из-за недостаточной вместимости тюрем, государству необходимо будет инвестировать почти 60 миллионов крон, чтобы построить новые.

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Швеция