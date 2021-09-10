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Швеція може посилити покарання через спалах злочинності в країні

Автор: Сергій Пишкін

Швеція готується до посилення покарань. Останнім часом в країні спостерігається сплеск злочинності з боку кримінальних банд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Novinky.

"Ми готуємо такі суворі покарання для злочинних угруповань, яких Швеція ще не знала", - заявив міністр юстиції Морган Йоханссон.

Останнім часом у Швеції спостерігається зростання рівня злочинності, у зв'язку з чим випадки зі стріляниною та жертвами - стали звичним явищем для країни.

В майбутньому також розглядатимуть можливість запровадження кримінального покарання для неповнолітніх за продаж наркотичних засобів.

"Вироки будуть на 30-40 відсотків вищими, ніж сьогодні", - додав міністр.

Зазначається, що через недостатню місткість в’язниць, державі необхідно буде інвестувати майже 60 мільйонів крон, аби побудувати нові.

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Швеция