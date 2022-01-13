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Швеция усиливает патрулирование на острове Готланд из-за напряжения между РФ и НАТО

Автор: Ольга Белей

Шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между Россией и НАТО. С 13 января на сотрове будут работать патрули для контроля обстановки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Военные Швеции заявили в четверг, что они наращивают свою активность на острове Готланд в Балтийском море из-за роста напряженности между НАТО и Россией из-за Украины. Москва напугала Запад, сосредоточив войска возле Украины, вызвав опасения, что она рассматривает возможность вторжения", - пишет издание.

При этом СМИ уточняет, что Готланд, самый большой остров Швеции. Он имеет стратегическое значение, потому что расположен примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух".

"С сегодняшнего дня у нас будут патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в городе Висбю", - заявил представитель готландского полка Томас Ангшаммар.

Напомним, отношения между Россией и НАТО сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что Швеция и Финляндия могут быстро присоединиться к Альянсу, так как эти страны соответствуют оборонным стандартам НАТО. По его словам, для этого необходимо политическое решение.

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Швеция