Отношения с НАТО на критически низком уровне, - Минобороны России
Отношения между Россией и НАТО на сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе", - заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин по итогам заседания Совета Россия - НАТО.
По его словам, российская сторона якобы неоднократно предлагала НАТО предпринять меры по деэскалации обстановки, но инициативы были проигнорированы.
Напомним, ранее в Госдепартаменте США по итогам этой встречи заявили, что Россия не взяла на себя обязательство отвести войска от границ Украины.
А в НАТО предупредили, что могут усилить военное присутствие на восточном фланге, если Россия решится на вторжение.