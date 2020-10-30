Швеция усилила карантинные рекомендации для регионов

Правительство Швеции обнародовало новые жесткие карантинные рекомендации для еще трех регионов. Их усилили в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса и процента положительных тестов среди всех сделанных.

Об этом сообщает The Local.

Как сообщается, жителям Стокгольма, Западного и Восточного Веталанда рекомендуют избегать визитов в супермаркеты, музеи, библиотеки и бассейны. Кроме того, граждан просят избегать тесного контакта с людьми, с кем они не проживают вместе. Также советуют не посещать публичные мероприятия, концерты, спортивные тренировки.

Магазины и спортивные центры в регионах должны позаботиться о том, чтобы обеспечить людям возможность следовать рекомендациям - ограничивать одновременное количество посетителей. А работодателям рекомендуют обеспечить работникам возможность дистанционной работы.

Отмечается, что 28-29 октября прирост новых случаев в Швеции впервые с июня установил новые рекорды, самый высокий - около 2800 заражений за сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа новых случаев коронавируса.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев из третьих стран.