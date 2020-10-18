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Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией

Воскресенье 18 октября 2020 14:30
Швеция меняет стратегию борьбы с пандемией
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Власти Швеции готовы ввести локальные карантинные меры по мере роста числа новых случаев коронавируса. Такой шаг является новым подходом к борьбе с вирусом в Швеции, которая решила пойти своим путем, отказавшись от локдауна.

Об этом сообщает Daily Mail.

Новые правила вступят в силу в Швеции с понедельника. Они позволят региональным органам здравоохранения просить граждан избегать общественных мест, таких как торговые центры, музеи, библиотеки, бассейны, концерты и тренажерные залы.

Кроме того, граждан могут попросить держаться подальше от общественного транспорта, или избегать посещения пожилых людей, или других групп риска. Правила будут предложены как рекомендации, а не требования. Штрафы вводиться не будут.

Напомним, ранее правительство Швеции продлило временный запрет на въезд иностранцев из третьих стран.

Кроме того, Бельгия решила ужесточить карантин, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

Также графство Ланкашир в Великобритании с субботы вводит третью фазу карантина.

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