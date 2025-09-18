ua en ru
Швеція та Фінляндія просять дозволу вирубувати більше лісів: яка причина

Європа, Четвер 18 вересня 2025 03:01
Швеція та Фінляндія просять дозволу вирубувати більше лісів: яка причина Ілюстративне фото: Швеція та Фінляндія хочуть вирубувати більше лісів (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Швеція та Фінляндія звернулись до Європейської комісії з проханням переглянути підхід до кліматичної політики. Обсмеження на вирубку лісів впливає на їхню економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо написали спільного листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

В ньому вони зазначили, що скорочення вирубки лісів може завадити розвитку галузей, які залежать від деревини, а саме вииробництво целюлози, паперу, біоенергії.

"Значне скорочення вирубки матиме жахливі наслідки для наших економік, а також для ринків праці, і це серйозно вплине на постачання деревини та лісової біомаси в усьому ЄС", — написали Крістерссон і Орпо в листі.

Швеція і Фінляндія — держави Євросоюзу з найбільшою кількістю лісів. Уряди цих країн неодноразово стверджували, що загальноєвропейські правила надто сильно впливають на їхні національні інтереси.

У своєму листі лідери країн Північної Європи попросили Фон дер Ляєн переоцінити роль лісового сектора у досягненні кліматичних цілей ЄС.

Раніше РБК-Україна писало про те, що сталося з довкіллям в Україні через війну і скільки часу знадобиться для відновлення лісів.

Лісові екосистеми є найбільш вразливими - для відновлення знищених площ потрібно щонайменше кілька десятиліть, а в деяких випадках і понад століття, розповіла еколог, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

За 11 років в зоні військових дій та окупації опинились і постраждали 3 біосферні заповідники, 14 природних заповідників, 19 національних природних парків, десятки регіональних ландшафтних парків, сотні заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, а також ботанічні сади, дендрологічні парки, зоопарки та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва Донецької, Луганської, Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Запорізької та Херсонської областей.

