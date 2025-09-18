Швеция и Финляндия просят разрешения вырубать больше лесов: какая причина

Швеция и Финляндия обратились к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть подход к климатической политике. Ограничение на вырубку лесов влияет на их экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо написали совместное письмо к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В нем они отметили, что сокращение вырубки лесов может помешать развитию отраслей, которые зависят от древесины, а именно производство целлюлозы, бумаги, биоэнергии.

"Значительное сокращение вырубки будет иметь ужасные последствия для наших экономик, а также для рынков труда, и это серьезно повлияет на поставки древесины и лесной биомассы во всем ЕС", - написали Кристерссон и Орпо в письме.

Швеция и Финляндия - государства Евросоюза с наибольшим количеством лесов. Правительства этих стран неоднократно утверждали, что общеевропейские правила слишком сильно влияют на их национальные интересы.

В своем письме лидеры стран Северной Европы попросили Фон дер Ляйен переоценить роль лесного сектора в достижении климатических целей ЕС.