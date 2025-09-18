ua en ru
Швеция и Финляндия просят разрешения вырубать больше лесов: какая причина

Европа, Четверг 18 сентября 2025 03:01
Швеция и Финляндия просят разрешения вырубать больше лесов: какая причина Иллюстративное фото: Швеция и Финляндия хотят вырубать больше лесов (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Швеция и Финляндия обратились к Европейской комиссии с просьбой пересмотреть подход к климатической политике. Ограничение на вырубку лесов влияет на их экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо написали совместное письмо к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В нем они отметили, что сокращение вырубки лесов может помешать развитию отраслей, которые зависят от древесины, а именно производство целлюлозы, бумаги, биоэнергии.

"Значительное сокращение вырубки будет иметь ужасные последствия для наших экономик, а также для рынков труда, и это серьезно повлияет на поставки древесины и лесной биомассы во всем ЕС", - написали Кристерссон и Орпо в письме.

Швеция и Финляндия - государства Евросоюза с наибольшим количеством лесов. Правительства этих стран неоднократно утверждали, что общеевропейские правила слишком сильно влияют на их национальные интересы.

В своем письме лидеры стран Северной Европы попросили Фон дер Ляйен переоценить роль лесного сектора в достижении климатических целей ЕС.

Ранее РБК-Украина писало о том, что произошло с окружающей средой в Украине из-за войны и сколько времени понадобится для восстановления лесов.

Лесные экосистемы являются наиболее уязвимыми - для восстановления уничтоженных площадей нужно минимум несколько десятилетий, а в некоторых случаях и более века, рассказала эколог, глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

За 11 лет в зоне военных действий и оккупации оказались и пострадали 3 биосферных заповедника, 14 природных заповедников, 19 национальных природных парков, десятки региональных ландшафтных парков, сотни заказников, памятников природы, заповедных урочищ, а также ботанические сады, дендрологические парки, зоопарки и парки-памятники садово-паркового искусства Донецкой, Луганской, Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

