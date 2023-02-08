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Швеція та Фінляндія невдовзі вступлять до НАТО, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен Державний секретар США (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Фінляндія та Швеція, які в травні минулого року заявили про спільний намір вступити до оборонного альянсу, вже скоро зможуть вступити в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Саме зараз настав час завершити процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО", - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, днями Фінляндія заявила, що готова вступити в НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.

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Сполучені Штати АмерикиШвеціяЕнтоні БлінкенФинляндия