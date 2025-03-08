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Швеція спрямує понад 900 тисяч доларів на розширення прав і можливостей українок

Швеція, Субота 08 березня 2025 19:05
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Швеція спрямує понад 900 тисяч доларів на розширення прав і можливостей українок Фото: Швеція спрямує понад 900 млн доларів на розширення прав і можливостей українок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Швеція спрямує фінансову допомогу на розширення прав і можливостей жінок в Україні. Мова йде про фінансування в сумі на понад 900 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Швеції в Україні.

"8 березня ми віддаємо шану українським жінкам, які мужньо захищають свою країну та всю Європу як військові та гуманітарні працівники, підприємці й політичні лідери", - наголосили в посольстві

За даними посольства, сьогодні Швеція розпочинає нову підтримку у розмірі 22,5 мільйони шведських крон (955 тисяч доларів) для сприяння розширенню прав і можливостей жінок в Україні.

Зауважимо, що Міжнародний жіночий день, який відзначається 8 березня, - це свято, присвячене боротьбі жінок за рівні права, гендерну рівність і визнання їхнього внеску в суспільство. Воно бере свій початок із жіночих рухів початку XX століття.

Однак, як писало сьогодні РБК-Україна, популярність Міжнародного жіночого дня 8 березня в Україні останнім роками знижувалася - з 49% у 2017 році до 21% у 2024 році. У 2025 році позитивне ставлення змінилося в рамках похибки вибірки - до 23%.

Як зазначають соціологи, попри загальне зниження, 8 березня залишається важливим для частини суспільства.

Нагадаємо, що Міжнародний жіночий день 8 березня залишається офіційним святковим днем в Україні. Однак цього року додаткового вихідного не буде через воєнний стан в країні.

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