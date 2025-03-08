Швеция направит более 2 млн долларов на расширение прав и возможностей украинок

Швеция направит финансовую помощь на расширение прав и возможностей женщин в Украине. Речь идет о финансировании в сумме на более чем 2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Швеции в Украине.

По данным посольства, сегодня Швеция начинает новую поддержку в размере 22,5 миллиона шведских крон (примерно 2,22 млн долларов ) для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине.

"8 марта мы отдаем дань уважения украинским женщинам, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военные и гуманитарные работники, предприниматели и политические лидеры", - отметили в посольстве

Заметим, что Международный женский день, который отмечается 8 марта, - это праздник, посвященный борьбе женщин за равные права, гендерное равенство и признание их вклада в общество. Он берет свое начало из женских движений начала XX века.

Однако, как писало сегодня РБК-Украина, популярность Международного женского дня 8 марта в Украине в последние годы снижалась - с 49% в 2017 году до 21% в 2024 году. В 2025 году положительное отношение изменилось в рамках погрешности выборки - до 23%.

Как отмечают социологи, несмотря на общее снижение, 8 марта остается важным для части общества.

Напомним, что Международный женский день 8 марта остается официальным праздничным днем в Украине. Однако в этом году дополнительного выходного не будет из-за военного положения в стране.

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