Швеція сподівається вступити в НАТО до липня, - глава МЗС

"Не буде ніякого плану Б чи чогось подібного. План Б - це план А - повноправне членство в НАТО, і це те, над чим я та уряд працюватимемо на всьому шляху до Вільнюса", - сказав Білльстрьом.

Вторгнення Росії в Україну переконало Швецію і Фінляндію у 2022 році відмовитися від своєї довготривалої політики військового нейтралітету. Минулого місяця Фінляндія вступила до НАТО, але членство Швеції гальмують Туреччина та Угорщина.

У Туреччині цієї неділі відбудеться голосування у другому турі президентських виборів і Білльстрьом висловив сподівання, що парламент Туреччини розпочне процес ратифікації заявки Швеції на членство в НАТО відразу після того, як визначиться політична картина в країні.

"Настав час для Туреччини розпочати процес ратифікації й виконати свою частину угоди", - наголосив глава МЗС Швеції.

Варто, зазначити, Швеція, Фінляндія та Туреччина уклали тристоронню угоду в Мадриді в червні 2022 року, спрямовану на вирішення проблем турецької безпеки. Однак Анкара продовжує тягнути із ратифікацією заявки Швеції, заявляючи, що Стокгольм дає політичний притулок бойовикам, яких Туреччина вважає терористами.

Вступ Швеції в НАТО

Швеція вже понад рік не може стати членом НАТО після того, як вона подала заявку на вступ до Альянсу. Її членство не ратифікують Угорщина та Туреччина.

Зокрема, Турецька влада не хоче підтримувати вступ Швеції до Альянсу, оскільки звинувачує країну в "підтримці тероризму".

При цьому загострило ситуацію між країнами спалення Корану навпроти посольства Туреччини у Швеції. Нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав, що поки не готовий підтримати членство Швеції в НАТО.

Своєю чергою прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявка Стокгольма на вступ до НАТО буде ратифікована у Будапешті.

За словами радника прем'єр-міністра Угорщини Балаша Орбана, Угорщина не поспішає з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО через певні висловлювання шведських політиків у минулому.