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Швеция надеется вступить в НАТО до июля, - глава МИД

Фото: Швеция надеется вступить в НАТО до июля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Швеция все еще надеется стать членом НАТО до июльского саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Не будет никакого плана Б или чего-либо подобного. План Б - это план А - полноправное членство в НАТО, и это то, над чем я и правительство будем работать на всем пути до Вильнюса", - сказал Билльстрем.

Вторжение России в Украину убедило Швецию и Финляндию в 2022 году отказаться от своей долговременной политики военного нейтралитета. В прошлом месяце Финляндия вступила в НАТО, но членство Швеции тормозят Турция и Венгрия.

В Турции в это воскресенье состоится голосование во втором туре президентских выборов и Билльстрем выразил надежду, что парламент Турции начнет процесс ратификации заявки Швеции на членство в НАТО сразу после того, как определится политическая картина в стране.

"Пора для Турции начать процесс ратификации и выполнить свою часть соглашения", - подчеркнул глава МИД Швеции.

Следует отметить, Швеция, Финляндия и Турция заключили трехстороннее соглашение в Мадриде в июне 2022 года, направленное на решение проблем турецкой безопасности. Однако Анкара продолжает тянуть с ратификацией заявки Швеции, заявляя, что Стокгольм дает политическое убежище боевикам, которых Турция считает террористами.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция уже больше года не может стать членом НАТО после того, как она подала заявку на вступление в Альянс. Ее членство не ратифицируют Венгрия и Турция.

В частности, Турецкие власти не хотят поддерживать вступление Швеции в Альянс, поскольку обвиняют страну в "поддержке терроризма".

При этом обострило ситуацию между странами сожжения Корана напротив посольства Турции в Швеции. Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что пока не готов поддержать членство Швеции в НАТО.

К тому же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отношения между Венгрией и Швецией должны улучшиться, прежде чем заявка Стокгольма на вступление в НАТО будет ратифицирована в Будапеште.

По словам советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана, Венгрия не спешит с ратификацией заявки Швеции на вступление в НАТО из-за определенных высказываний шведских политиков в прошлом.

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