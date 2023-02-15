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Швеція про САУ Archer для України: передамо так швидко, наскільки це можливо

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Украина, Середа 15 лютого 2023 17:01
Швеція про САУ Archer для України: передамо так швидко, наскільки це можливо Фото: прем'єр Швеції Ульф Крістерссон (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Швеція обіцяє передати Україні свої самохідні артилерійські установки Archer так швидко, як зможе. Однак точні терміни не розголошуються.

Про це сьогодні заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Це станеться настільки швидко, наскільки це можливо", - заявив Крістерссон.

Під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським він пояснив, що зі зрозумілих всім причин, не називатиме точних дат постачання.

"Ми не будемо говорити точні дати постачання, ви розумієте, з яких причин. Але є й практичні питання, пов'язані з підготовкою", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer.

Крім того, про те, якими САУ союзники посилюють українську армію - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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