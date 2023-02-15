Швеція про САУ Archer для України: передамо так швидко, наскільки це можливо
Швеція обіцяє передати Україні свої самохідні артилерійські установки Archer так швидко, як зможе. Однак точні терміни не розголошуються.
Про це сьогодні заявив шведський прем'єр Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Це станеться настільки швидко, наскільки це можливо", - заявив Крістерссон.
Під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським він пояснив, що зі зрозумілих всім причин, не називатиме точних дат постачання.
"Ми не будемо говорити точні дати постачання, ви розумієте, з яких причин. Але є й практичні питання, пов'язані з підготовкою", - додав прем'єр.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Швеція надасть Україні близько 50 БМП та САУ Archer.
Крім того, про те, якими САУ союзники посилюють українську армію - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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