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Швеция о САУ Archer для Украины: передадим так быстро, насколько это возможно

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Украина, Среда 15 февраля 2023 17:01
Швеция о САУ Archer для Украины: передадим так быстро, насколько это возможно Фото: премьер Швеции Ульф Кристерссон (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Швеция обещает передать Украине свои самоходные артиллерийские установки Archer так быстро, как сможет. Однако точные термины не разглашаются.

Об этом заявил шведский премьер Ульф Кристерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

"Это произойдет настолько быстро, насколько это возможно", - заявил Кристерссон.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским он пояснил, что по всем понятным причинам не будет называть точных дат поставки.

"Мы не будем говорить точные даты поставок, вы понимаете, по каким причинам. Но есть и практические вопросы, связанные с подготовкой", - добавил премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Швеция предоставит Украине около 50 БМП и САУ Archer.

Кроме того, о том, какими САУ союзники усиливают украинскую армию – можно узнать в материале РБК-Украина.

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