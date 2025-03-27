Швеція розпочинає найбільше переозброєння з Холодної війни та посилює підтримку України

Уряд Швеції у середу, 26 березня, представив масштабний план з переозброєння країни. За словами Крістерссона, Витрати Швеції на оборону вже перевищують цільовий показник НАТО у 2% ВВП, але цього недостатньо. Тому країна планує до 2030 збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП.

"Сьогодні (26 березня, - ред.) ми представили амбітний план, спрямований на підвищення витрат Швеції на оборону приблизно до 3,5 відсотка ВВП до 2030 року. План передбачає забезпечені позикою інвестиції на суму приблизно 300 млрд шведських крон (приблизно 28,5 млрд доларів,- ред.)", - повідомив прем'єр.

В уряді Швеції додали, що починаючи з 2025 року планують закупити озброєння на 25 млрд шведських крон (близько 2,5 млрд доларів) з постачанням у 2026-2028 роках. Швеція планує закупити засоби ППО, безпілотники, реактивну артилерію, засоби індивідуального захисту і боєприпаси.

Також уряд пропонує виділити додаткові 96 млрд шведських крон на 2025 рік на новий пакет заходів для посилення заходів протидії гібридним загрозам.

Також важливо, що уряд Швеції планує збільшити економічні рамки для військової підтримки України з 25 млрд шведських крон (приблизно 2,5 млрд доларів) до трохи понад 40 млрд шведських крон (4 млрд доларів) на 2025 рік.