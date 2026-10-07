Швеція розмістить Patriot у Польщі для захисту хабу, через який постачають зброю Україні

Як зазначається, операція розпочнеться у грудні. До неї залучать близько 100 військовослужбовців шведського підрозділу протиповітряної оборони з Гальмстада.

"Завдання як розгортання Gripen, так і розгортання Patriot полягає у захисті логістичного центру НАТО в Польщі в аеропорту", ​​- заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Водночас він не повідомив, скільки систем Patriot буде відправлено до Польщі.