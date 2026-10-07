Швеция разместит Patriot в Польше для защиты хаба, через который поставляют оружие Украине

Операция начнется в декабре. К ней привлекут около 100 военнослужащих шведского подразделения противовоздушной обороны из Гальмстада.

"Задача как развертывания Gripen, так и развертывания Patriot состоит в защите логистического центра НАТО в Польше в аэропорту", - заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

В то же время он не сообщил, сколько систем Patriot будет отправлено в Польшу.