Швеция решила вернуть посольство в Киев

Шведское посольство возобновит работу в столице Украины после вынужденной эвакуации в феврале.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы МИД королевства.
Анн Линде анонсировала возвращение персонала дипломатического представительства Швеции. Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.
"Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и совет, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", – написала министр.
К слову, датское посольство возобновило работу в Киеве 2 мая.
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