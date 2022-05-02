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Швеция решила вернуть посольство в Киев

Фото: Тобиас Тыберг (справа) (facebook.com/SwedeninUA)
Автор: Антон Федорцив

Шведское посольство возобновит работу в столице Украины после вынужденной эвакуации в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter главы МИД королевства.

Анн Линде анонсировала возвращение персонала дипломатического представительства Швеции. Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.

"Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и совет, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", – написала министр.

К слову, датское посольство возобновило работу в Киеве 2 мая.

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