Швеция решила вернуть посольство в Киев

Анн Линде анонсировала возвращение персонала дипломатического представительства Швеции. Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца тому назад.

"Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и совет, что дипломатическое присутствие вернется туда, где и должно быть", – написала министр.