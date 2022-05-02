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Швеція вирішила повернути посольство до Києва

Фото: Тобіас Тиберг (праворуч) (facebook.com/SwedeninUA)
Автор: Антон Федорців

Шведське посольство відновить роботу в столиці України після вимушеної евакуації у лютому.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний Twitter очільниці МЗС королівства.

Анн Лінде анонсувала повернення персоналу дипломатичного представництва Швеції. Місія запрацює 4 травня після тимчасового закриття два місяці тому.

"Дякую послу Тобіасу Тибергу та команді за вашу сумлінну роботу, і Польщі за наш тимчасовий прийом. Швеція продовжуватиме підтримувати Україна та рада, що дипломатична присутність повернеться туди, де й повинна бути", – написала міністерка.

До слова, данське посольство відновило роботу в Києві 2 травня.

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