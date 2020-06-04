Швеция разрешит въезд сезонным работникам с 8 июня

Фото: сезонные работники (flickr)

Исключение сделано для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства

Правительство Швеции приняло решение разрешить въезд сезонным работникам на территории страны. Поправки к решению о временном запрете въезда вступят в силу с 8 июня.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

При этом отмечается, что такое решение было принято из-за того, что работники выполняют критически важные функции в стране. Исключение было сделано для сезонных работников в сфере сельского хозяйства, лесоводства и садоводства.

Правительство постановило внести поправки о временном запрете въезда в Швецию в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

Кроме того, шведское правительство сделает исключение для лиц с видом на жительство в стране, которые из-за запрета оказались разлучены с родственниками, проживающими в стране.

Напомним, Польша упростила въезд для сезонных работников из восточных стран, в том числе и для украинцев.

Кроме того, Германия продлила разрешение на въезд для сезонных работников.

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Автор: Лера Полищук