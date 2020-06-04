Швеція дозволить в'їзд сезонним працівникам з 8 червня

Фото: сезонні працівники (flickr)

Виняток зроблено для сезонних працівників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва

Уряд Швеції ухвалив рішення дозволити в'їзд сезонним працівникам на території країни. Поправки до рішення про тимчасову заборону в'їзду наберуть чинності з 8 червня.

Про це повідомляє прес-служба уряду Швеції.

При цьому наголошується, що таке рішення було прийнято через те, що працівники виконують важливі функції в країні. Виняток було зроблено для сезонних працівників у сфері сільського господарства, лісівництва і садівництва.

Уряд постановив внести поправки про тимчасову заборону в'їзду у Швецію відповідно до рекомендацій Європейської комісії.

Крім того, шведський уряд зробить виняток для осіб з посвідкою на проживання в країні, які із-за заборони виявилися розлучені з родичами, що проживають в країні.

Нагадаємо, Польща спростила в'їзд для сезонних працівників зі східних країн, у тому числі і для українців.

Крім того, Німеччина продовжила дозвіл на в'їзд для сезонних працівників.

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Автор: Лера Полищук