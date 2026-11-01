Швеция провела спецоперацию на судне с экипажем РФ в Балтийском море
Вечером 30 октября шведские спецназовцы провели операцию на борту сухогруза, связанного с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4.
Как удалось выяснить журналистам, в момент начала спецоперации судно находилось в Балтийском море у северо-западного побережья острова Готланд.
В ходе проверки правоохранители изучили документы членов экипажа. Об этом сообщила пресс-секретарь Стокгольмского полицейского округа Карина Скагерлинд. Она отказалась уточнять, гражданами каких стран являются моряки, а также раскрывать дополнительные подробности операции.
В то же время, по данным СМИ, экипаж судна состоит из россиян, предположительно жителей Калининградской области. Именно там компания, управляющая сухогрузом, имеет свое представительство.
Журналисты предполагают, что интерес шведских правоохранителей к судну мог быть связан с подозрениями в причастности компании к гибридной деятельности и разведывательным операциям России.
Известно, что ее корабли ранее замечали в районах, где впоследствии обнаруживали неопознанные беспилотники. Как отмечают источники телеканала в европейских разведывательных структурах, эти дроны с высокой вероятностью действуют в интересах Москвы.
Стоит отметить, что суда этого оператора уже неоднократно подвергались проверкам и обыскам в разных странах Европы.
По словам посла России в Швеции Сергея Беляева, с конца 2025 года шведские власти задержали пять грузовых судов, в экипажах которых были граждане РФ. Об этом дипломат заявил в середине августа. Впоследствии два из задержанных судов отпустили.
Кстати, недавно в ГУР МОУ предупреждали, что Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы.
Согласно данным СМИ, Европа планирует ужесточить ограничения на въезд россиян из-за угрозы гибридных атак.
Также РБК-Украина писало, что генсек НАТО Марк Рютте предупредил Европу о новой волне гибридных атак со стороны РФ .