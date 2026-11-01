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Швеция провела спецоперацию на судне с экипажем РФ в Балтийском море

15:31 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Швеция провела спецоперацию на судне с экипажем РФ в Балтийском море Фото: Швеция провела ночной рейд на судно с российским экипажем у Готланда (wikipedia.org)
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Вечером 30 октября шведские спецназовцы провели операцию на борту сухогруза, связанного с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV4.

Как удалось выяснить журналистам, в момент начала спецоперации судно находилось в Балтийском море у северо-западного побережья острова Готланд.

В ходе проверки правоохранители изучили документы членов экипажа. Об этом сообщила пресс-секретарь Стокгольмского полицейского округа Карина Скагерлинд. Она отказалась уточнять, гражданами каких стран являются моряки, а также раскрывать дополнительные подробности операции.

В то же время, по данным СМИ, экипаж судна состоит из россиян, предположительно жителей Калининградской области. Именно там компания, управляющая сухогрузом, имеет свое представительство.

Журналисты предполагают, что интерес шведских правоохранителей к судну мог быть связан с подозрениями в причастности компании к гибридной деятельности и разведывательным операциям России.

Известно, что ее корабли ранее замечали в районах, где впоследствии обнаруживали неопознанные беспилотники. Как отмечают источники телеканала в европейских разведывательных структурах, эти дроны с высокой вероятностью действуют в интересах Москвы.

Стоит отметить, что суда этого оператора уже неоднократно подвергались проверкам и обыскам в разных странах Европы.

По словам посла России в Швеции Сергея Беляева, с конца 2025 года шведские власти задержали пять грузовых судов, в экипажах которых были граждане РФ. Об этом дипломат заявил в середине августа. Впоследствии два из задержанных судов отпустили.

Кстати, недавно в ГУР МОУ предупреждали, что Россия готовит новые провокации для дестабилизации Европы.

Согласно данным СМИ, Европа планирует ужесточить ограничения на въезд россиян из-за угрозы гибридных атак.

Также РБК-Украина писало, что генсек НАТО Марк Рютте предупредил Европу о новой волне гибридных атак со стороны РФ .

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