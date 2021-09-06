Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС

После кризиса в Афганистане в ЕС заговорили о создании сил быстрого реагирования. Швеция не поддерживает эту идею.
Об этом заявил министр обороны страны Питер Гультквист, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.
"Я не вижу этого в качестве основной линии для решения этих проблем", - сказал Гультквист.
Сотрудничество с США является основой европейской безопасности, считает он.
"Связь через Атлантику остается особенно важной для баланса и стабильности "в нашей части мира", - сказал он, добавив, что то, что происходит в России, представляет "угрозу" для Швеции.
Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования.