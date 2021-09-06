UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Швеция против создания сил быстрого реагирования ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

После кризиса в Афганистане в ЕС заговорили о создании сил быстрого реагирования. Швеция не поддерживает эту идею.

Об этом заявил министр обороны страны Питер Гультквист, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euractiv.

"Я не вижу этого в качестве основной линии для решения этих проблем", - сказал Гультквист.

Сотрудничество с США является основой европейской безопасности, считает он.

"Связь через Атлантику остается особенно важной для баланса и стабильности "в нашей части мира", - сказал он, добавив, что то, что происходит в России, представляет "угрозу" для Швеции.

Ранее сообщалось, что в ЕС обсуждают создание военных сил быстрого реагирования.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвецияЕвросоюз