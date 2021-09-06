Швеція проти створення сил швидкого реагування ЄС

Після кризи в Афганістані в ЄС заговорили про створення сил швидкого реагування. Швеція не підтримує цю ідею.

Про це заявив міністр оборони країни Пітер Гультквіст, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Euractiv.

"Я не бачу це як основну лінію для вирішення цих проблем", - сказав Гультквіст.

Співпраця з США є основою європейської безпеки, вважає він.

"Зв'язок через Атлантику залишається особливо важливим для балансу та стабільності "в нашій частині світу", - сказав він, додавши, що те, що відбувається в Росії, становить "загрозу" для Швеції.