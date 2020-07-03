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Швеція продовжила заборону на в'їзд туристів

Новини » Суспільство     03.07.2020 - 17:11
Швеція продовжила заборону на в'їзд туристів
Фото: Стокгольм (pixabay)

Заборона продовжили до кінця літа

Уряд Швеції продовжив тимчасову заборону на в'їзд іноземців з третіх країн до 31 серпня. Мова йде про тих країнах, які не входять до Європейського союзу і Шенгенської зони.

Про це повідомляє посольство Швеції в Україні.

Рішення було прийнято відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Проте для окремих категорій громадян були прийняті певні пом'якшення.

"Починаючи з 4 липня, будуть зняті деякі обмеження, що стосуються заборони на в'їзд. Це означає, що вимога повернутися додому скасовано. Ця вимога також скасована і для членів сімей. Таким чином, в'їзд дозволено громадянам ЄС та особам з посвідками на проживання у Швеції, незалежно від мети візиту ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Індія продовжила заборону на міжнародні авіарейси.

Крім того, Канада продовжила заборону на в'їзд туристів до 31 липня.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ШвециявъездКоронавірустуризм
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