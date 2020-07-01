Канада продлила запрет на въезд туристов до 31 июля

Фото: флаг Канады (canadiancor.com)

По прибытию в Канаду путешественникам нужно будет 14 дней быть на самоизоляции

Власти Канады продлили запрет на въезд в страну для иностранцев до 31 июля. При этом запрет не распространяется в частности на граждан США и постоянных резидентов Канады и дипломатов.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.

По ее словам, решение принято из соображений охраны общественного здоровья.

Этот приказ - одна из ряда чрезвычайных новых мер, введенных 16 марта для прекращения распространения коронавируса, которая запрещает большинству иностранных граждан въезжать в Канаду, если они прибывают из другой страны, кроме США.

Существуют исключения для членов экипажа воздушного судна, дипломатов и ближайших родственников граждан Канады. Некоторые сезонные работники, сиделки и иностранные студенты также входят в это исключение.

Отмечается, что порядок, согласно которому путешественники должны помещаться на карантин на 14 дней по прибытию, также продлен до конца августа.

По последним данным, в Канаде более 103 тыс. зараженных коронавирусом, скончались свыше 8,5 тыс. пациентов.

Напомним, правительство Канады планирует продлить карантинные правила, требующие 14-дневной самоизоляции для путешественников.

Как сообщало РБК-Украина, Канада вошла в список стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешено приезжать в ЕС.

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Автор: News Editor 1