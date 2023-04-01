ua ru
Сб, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО

Новина українською →
Швеция, Суббота 01 апреля 2023 22:24
Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО Фото: Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, Министерство иностранных дел Швеции поздравило Финляндию с приближением к вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

Все страны-члены НАТО ратифицировали заявку Финляндии, и уже в ближайшие дни страна станет полноправным членом альянса.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в нее укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не полно, пока Швеция также не станет членом", - сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Он подчеркнул, что шведское правительство продолжит работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО.

«Правительство теперь будет без устали работать, чтобы Швеция также стала членом, и нашей целью остается, чтобы Швеция стала членом НАТО в связи с Вильнюсским саммитом», - подчеркнул Биллстрем.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоганутвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Финляндия
NEWS
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
Официально. Суд отправил митрополита Павла под домашний арест
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций