Швеция поздравила Финляндию с приближением к вступлению в НАТО

Сегодня, 1 апреля, Министерство иностранных дел Швеции поздравило Финляндию с приближением к вступлению в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Швеции.

Все страны-члены НАТО ратифицировали заявку Финляндии, и уже в ближайшие дни страна станет полноправным членом альянса.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и вступление в нее укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не полно, пока Швеция также не станет членом", - сказал министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем.

Он подчеркнул, что шведское правительство продолжит работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО.

«Правительство теперь будет без устали работать, чтобы Швеция также стала членом, и нашей целью остается, чтобы Швеция стала членом НАТО в связи с Вильнюсским саммитом», - подчеркнул Биллстрем.

Напомним, сегодня президент Турции Реджеп Эрдоганутвердил ратификацию членства Финляндии в НАТО.

Ранее мы писали, что 27 марта парламент Венгрии проголосовал за ратификацию вступления Финляндии в НАТО.

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