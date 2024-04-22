Швеція допускає передачу системи ППО Patriot в Україну, - глава Міноборони

ППО для України

Останніми тижнями Росія значно активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти інфраструктури.

Масовані ракетні удари призвели до виснаження українських систем протиповітряної оборони, що дало змогу Росії завдати значної шкоди, включно з руйнуванням теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

У відповідь на цю критичну ситуацію президент України Володимир Зеленський заявив, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно всього 25 американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Першою на заклик України про допомогу із системами ППО відгукнулася Німеччина. Німці провели інвентаризацію своїх запасів і активували пошук додаткових систем по всьому світу.

У результаті цих зусиль Німеччина оголосила про рішення передати Україні додаткову систему Patriot.

Однак у пріоритеті України не лише Patriot, а й системи Samp-T теж здатні збивати балістику. В даний час ведуться переговори щодо отримання двох батарей Patriot та однієї батареї Samp-T.

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