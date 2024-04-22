Швеция допускает передачу системы ПВО Patriot в Украину, - глава Минобороны

ПВО для Украины

В последние недели Россия значительно активизировала воздушные атаки на украинские города и объекты инфраструктуры.

Массированные ракетные удары привели к истощению украинских систем противовоздушной обороны, что позволило России нанести значительный ущерб, включая разрушения теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

В ответ на эту критическую ситуацию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для надежной защиты воздушного пространства страны необходимо всего 25 американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Первой на призыв Украины о помощи с системами ПВО откликнулась Германия. Немцы провели инвентаризацию своих запасов и активировали поиск дополнительных систем по всему миру.

В результате этих усилий Германия объявила о решении передать Украине дополнительную систему Patriot.

Однако в приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. В настоящее время ведутся переговоры по получению двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.

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