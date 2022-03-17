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Швеция приняла решение блокировать российские суда

Фото: российские суда (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

В четверг, 17 марта, Шведский профсоюз портовых рабочих принял решение объявить о блокаде судов, следующих в Россию и из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведскую общественную телекомпанию Sveriges Television (SVT).

Блокада распространяется на суда, идущие в Россию и из России, суда, перевозящие российские товары, и суда, принадлежащие Российской Федерации.

При этом все разгрузочно-погрузочные работы, буксировка и швартовка связанных с Россией судов будут блокированы в шведских портах.

"Мы делаем это, чтобы поддержать наших коллег в украинских портах и ​​гражданское население страны. Это то, что мы можем сделать в зависимости от наших условий", - заявил вице-председатель шведского профсоюза портовых рабочих Эрик Хельгесон.

Напомним, Канада заблокировала два российских телеканала Russia Today - RT и RT France. По словам Канадской комиссии радио, телевидения и телекоммуникаций, программы Russia Today нацелены на подрыв суверенитета Украины.

Мы также писали о том, что сербская авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Россию, и таким образом закрыла ей последнее "европейское окно".

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