Швеция примет решение о вступлении в НАТО 16 мая и сразу подаст заявку на членство, - Expressen
В понедельник, 16 мая, правительство Швеции проведет внеочередное заседание, на котором будет принято официальное решение по заявке страны в НАТО. Сразу после заседания, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, заявка будет подана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen.
Сегодня шведские социал-демократы проведут последнее заседание относительно членства в НАТО.
Завтра группа по анализу политики безопасности, в которую входят представители всех парламентских партий, завершит работу над своим отчетом, который будет представлен уже завтра.
Четкого заявления о том, что Швеция должна вступить в НАТО, не будет, но вывод, по словам нескольких источников, появится между строк. Ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, выступающие против членства в НАТО, сохранят свою позицию.
Напомним, сегодня президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали вступление страны в НАТО.
Накануне Британия заключила взаимные гарантии безопасности с Финляндией и Швецией.
Согласно данным издания Spiegel, процедура утверждения Швеции и Финляндии в состав НАТО может быть завершена в течение нескольких недель после подачи заявки.