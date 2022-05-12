Швеция примет решение о вступлении в НАТО 16 мая и сразу подаст заявку на членство, - Expressen

В понедельник, 16 мая, правительство Швеции проведет внеочередное заседание, на котором будет принято официальное решение по заявке страны в НАТО. Сразу после заседания, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, заявка будет подана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Expressen .

Сегодня шведские социал-демократы проведут последнее заседание относительно членства в НАТО.

Завтра группа по анализу политики безопасности, в которую входят представители всех парламентских партий, завершит работу над своим отчетом, который будет представлен уже завтра.

Четкого заявления о том, что Швеция должна вступить в НАТО, не будет, но вывод, по словам нескольких источников, появится между строк. Ожидается, что Левая партия и Партия зеленых, выступающие против членства в НАТО, сохранят свою позицию.