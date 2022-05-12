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Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство, - Expressen

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Стокгольм, Четвер 12 травня 2022 10:42
Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство, - Expressen Фото: Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 16 травня, уряд Швеції проведе позачергове засідання, на якому буде прийнято офіційне рішення щодо заявки країни в НАТО. Відразу після засідання, якщо не виникнуть непередбачені обставини, заявка буде подана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen.

Сьогодні шведські соціал-демократи проведуть останнє засідання щодо членства в НАТО.

Завтра група з аналізу політики безпеки, до якої входять представники всіх парламентських партій, завершить роботу над своїм звітом, який буде представлений вже завтра.

Чіткої заяви про те, що Швеція повинна вступити в НАТО, не буде, але висновок, за словами кількох джерел, з'явиться між рядків. Очікується, що Ліва партія і Партія зелених, які виступають проти членства в НАТО, збережуть свою позицію.

Нагадаємо, сьогодні президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нійністе і Санна Марін підтримали вступ країни до НАТО.

Напередодні Британія уклала взаємні гарантії безпеки з Фінляндією та Швецією.

Згідно з даними видання Spiegel, процедура затвердження Швеції та Фінляндії до складу НАТО може бути завершена протягом декількох тижнів після подачі заявки.

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