Швеція прийме рішення про вступ до НАТО 16 травня і відразу подасть заявку на членство, - Expressen

У понеділок, 16 травня, уряд Швеції проведе позачергове засідання, на якому буде прийнято офіційне рішення щодо заявки країни в НАТО. Відразу після засідання, якщо не виникнуть непередбачені обставини, заявка буде подана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Expressen .

Сьогодні шведські соціал-демократи проведуть останнє засідання щодо членства в НАТО.

Завтра група з аналізу політики безпеки, до якої входять представники всіх парламентських партій, завершить роботу над своїм звітом, який буде представлений вже завтра.

Чіткої заяви про те, що Швеція повинна вступити в НАТО, не буде, але висновок, за словами кількох джерел, з'явиться між рядків. Очікується, що Ліва партія і Партія зелених, які виступають проти членства в НАТО, збережуть свою позицію.