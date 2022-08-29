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Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи

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Стокгольм, Понедельник 29 августа 2022 11:50
Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швеция предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи, чтобы помочь защититься от вторжения России. Стоимость пакета составит 46,75 млн долларов.

Об этом заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Андерссон сообщила, что ее правительство предоставит Украине дополнительный пакет помощи в размере 1 миллиарда крон, как военной, так и гражданской.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Швецию предоставить стране оружие, такое как гаубицы и снаряды.

"Пока продолжается война, мы будем просить больше оружия", - сказала он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кулеба едет в Швецию и Чехию договариваться об усилении санкций против России.

Кроме того, на этой неделе министры иностранных дел стран Евросоюза поддержат приостановку упрощенного визового режима с Россией.

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