Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення Росії. Вартість пакета складе 46,75 млн доларів.

Про це заявила прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Андерссон повідомила, що її уряд надасть Україні додатковий пакет допомоги в розмірі 1 мільярда крон, як військової, так і цивільної.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Швецію надати країні зброю, таку як гаубиці і снаряди.

"Поки триває війна, ми будемо просити більше зброї", - сказала він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кулеба їде до Швеції і Чехії домовлятися про посилення санкцій проти Росії.

Крім того, Цього тижня міністри закордонних справ країн Євросоюзу підтримають призупинення спрощеного візового режиму з Росією.

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