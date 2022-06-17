Швеция поддержала предоставление Украине статуса кандидата в ЕС, но с условиями

Швеция поддержала предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступления в ЕС. Однако Стокгольм настаивает на некоторых условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.
"Только что участвовала в комитете ЕС, где я сказала Совету по иностранным делам, что Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями", - написала она.
Министр добавила, что проинформировала о реакции ЕС на агрессию России против Украины.
Напомним, ранее источники РБК-Украина сообщали, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, Нидерланды просят Еврокомиссию тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в ЕС.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия может посоветовать предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать.