Нидерланды требуют "справедливых и строгих условий" для членства Украины в ЕС, - EuObserver

Нидерланды просят Еврокомиссию тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в Евросоюзе. Амстердам настаивает на необходимости справедливых и строгих условий для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuObserver .

В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить в будущем.

"Нидерланды подтверждают свою приверженность процессу расширения ЕС. Мы подтверждаем, что рекомендация Комиссии должна быть качественной", - говорится в соответствующем документе.

Напомним, Еврокомиссия может посоветовать предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать.

Ранее источники РБК-Украина тоже сообщали, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС.