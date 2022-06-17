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Нидерланды требуют "справедливых и строгих условий" для членства Украины в ЕС, - EuObserver

Новина українською →
Амстердам, Пятница 17 июня 2022 12:06
Нидерланды требуют "справедливых и строгих условий" для членства Украины в ЕС, - EuObserver Фото: Нидерланды требуют "справедливых и строгих условий" для членства Украины в ЕС (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Нидерланды просят Еврокомиссию тщательно прописать условия для дальнейшего приближения Украины к членству в Евросоюзе. Амстердам настаивает на необходимости справедливых и строгих условий для Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EuObserver.

"Нидерланды подтверждают свою приверженность процессу расширения ЕС. Мы подтверждаем, что рекомендация Комиссии должна быть качественной", - говорится в соответствующем документе.

В частности, Еврокомиссию призывают прописать в своем выводе, какие реформы Украина должна будет осуществить в будущем.

Напомним, Еврокомиссия может посоветовать предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать.

Ранее источники РБК-Украина тоже сообщали, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС.

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Вступление в ЕС Украина Нидерланды
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