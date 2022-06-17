Швеція підтримала надання Україні статусу кандидата в ЄС, але з умовами

Швеція підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Однак Стокгольм наполягає на деяких умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.
"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала вона.
Міністр додала, що поінформувала про реакцію ЄС на агресію Росії проти України.
Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.
Крім того, Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в ЄС.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія може порадити надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України і Молдови. Але Грузії можуть відмовити.