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Швеція підтримала надання Україні статусу кандидата в ЄС, але з умовами

Фото: глава МЗС Швеції Анн Лінде (instagram.com annlindepolitiker)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція підтримала надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Однак Стокгольм наполягає на деяких умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде в Twitter.

"Щойно брала участь у Комітеті ЄС, де я сказала Раді у закордонних справах, що Швеція підтримує Україну зі статусом країни-кандидата з умовами", - написала вона.

Міністр додала, що поінформувала про реакцію ЄС на агресію Росії проти України.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Єврокомісія рекомендуватиме дати Україні повноцінний статус кандидата на вступ до ЄС.

Крім того, Нідерланди просять Єврокомісію ретельно прописати умови для подальшого наближення України до членства в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія може порадити надати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України і Молдови. Але Грузії можуть відмовити.

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Вступ в ЄСУкраїнаШвеція