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Швеция подаст заявку на вступление в НАТО до конца июня, - SvD

Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон намерена подать заявку на членство страны в НАТО до конца июня. А именно на саммите в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведское издание SvD.

Издание со ссылкой на источники пишет, что партийное руководство шведских социал-демократов приняло решение по вопросу НАТО. Оно заключается в том, чтобы Стокгольм стал частью Североатлантического альянса уже в этом году.

Предполагается, что Андерссон подаст заявку на членство на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня.

Напомним, ранее Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и заявили, что будут сами решать вопрос о вступлении в НАТО.

Россия выступает против дальнейшего расширения альянса, поскольку считает это угрозой своей безопасности.

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