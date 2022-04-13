Швеція подасть заявку на вступ до НАТО до кінця червня, - SvD

Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон має намір подати заявку на членство країни в НАТО до кінця червня. А саме на саміті в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання SvD .

Видання з посиланням на джерела пише, що партійне керівництво шведських соціал-демократів прийняло рішення щодо питання НАТО. Воно полягає в тому, щоб Стокгольм став частиною Північноатлантичного альянсу вже цього року.

Передбачається, що Андерссон подасть заявку на членство на саміті НАТО, який пройде в Мадриді 29-30 червня.