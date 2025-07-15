Швеція планує викликати на службу офіцерів до 70 років через загрозу від РФ

Швеція планує підвищити верхню межу призовного віку для колишніх офіцерів з 47 до 70 років. Таке рішення спрямоване на зміцнення оборони країни в умовах погіршення безпекового середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Потреба шведських збройних сил в офіцерах виправдовує збільшення тривалості військової служби, яка повинна застосовуватися, незалежно від стану бойової готовності, до тих, хто раніше працював професійними офіцерами або офіцерами запасу", - пише видання.
У випадку, якщо зміни будуть схвалені, це означатиме, що колишні офіцери у віці до 70 років можуть бути покликані на військову службу в разі потреби. Зазначається що таким чином Швеція переосмислила свою доктрину безпеки після вторгнення Росії в Україну.
Варто зауважити, що наразі Швеція вже подвоїла оборонні витрати з 2020 року до 2,4% ВВП, і планує довести їх до 3,5% до 2032 року. Також у 2017 році країна вже відновила часткову військову повинність для чоловіків і жінок у зв'язку з більш непевною ситуацією з безпекою.
В уряді країни вважають, що пріоритетами будуть розширення чисельності та можливостей армії, посилення протиповітряної оборони і збільшення запасів боєприпасів. Брак кадрів, передусім армійських офіцерів і спеціалістів.
Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічного забезпечення. Але нам також потрібно буде продовжувати працювати над посиленням кадрового забезпечення Збройних сил", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Швеція, як і більшість європейських країн, від початку повномасштабного вторгнення, регулярно надає фінансову та військову підтримку Україні.
У березні Стокгольм затвердив найбільший з початку війни 19-й пакет військової допомоги для України на загальну суму 1,6 млрд доларів США. Кошти направлять на закупівлю боєприпаси і засоби ППО.
Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте заявляв про те, що Росія протягом наступних п'яти років може підготуватися до нападу на країни Північноатлантичного альянсу.
За його словами, РФ нарощує оборонне виробництво і виготовляє зброю швидше, ніж очікували в Альянсі.
При цьому президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія з 2030 року "матиме великі можливості" в контексті ймовірного нападу на країни НАТО.
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