Швеція планує викликати на службу офіцерів до 70 років через загрозу від РФ

Швеція планує підвищити верхню межу призовного віку для колишніх офіцерів з 47 до 70 років. Таке рішення спрямоване на зміцнення оборони країни в умовах погіршення безпекового середовища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Потреба шведських збройних сил в офіцерах виправдовує збільшення тривалості військової служби, яка повинна застосовуватися, незалежно від стану бойової готовності, до тих, хто раніше працював професійними офіцерами або офіцерами запасу", - пише видання.

У випадку, якщо зміни будуть схвалені, це означатиме, що колишні офіцери у віці до 70 років можуть бути покликані на військову службу в разі потреби. Зазначається що таким чином Швеція переосмислила свою доктрину безпеки після вторгнення Росії в Україну.

Варто зауважити, що наразі Швеція вже подвоїла оборонні витрати з 2020 року до 2,4% ВВП, і планує довести їх до 3,5% до 2032 року. Також у 2017 році країна вже відновила часткову військову повинність для чоловіків і жінок у зв'язку з більш непевною ситуацією з безпекою.

В уряді країни вважають, що пріоритетами будуть розширення чисельності та можливостей армії, посилення протиповітряної оборони і збільшення запасів боєприпасів. Брак кадрів, передусім армійських офіцерів і спеціалістів.

Значна увага приділяється зміцненню матеріально-технічного забезпечення. Але нам також потрібно буде продовжувати працювати над посиленням кадрового забезпечення Збройних сил", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Допомога Швеції для України

Швеція, як і більшість європейських країн, від початку повномасштабного вторгнення, регулярно надає фінансову та військову підтримку Україні.

У березні Стокгольм затвердив найбільший з початку війни 19-й пакет військової допомоги для України на загальну суму 1,6 млрд доларів США. Кошти направлять на закупівлю боєприпаси і засоби ППО.