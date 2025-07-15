Швеция планирует вызывать на службу офицеров до 70 лет из-за угрозы от РФ

Швеция планирует повысить верхний предел призывного возраста для бывших офицеров с 47 до 70 лет. Такое решение направлено на укрепление обороны страны в условиях ухудшения среды безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Потребность шведских вооруженных сил в офицерах оправдывает увеличение продолжительности военной службы, которая должна применяться, независимо от состояния боевой готовности, к тем, кто ранее работал профессиональными офицерами или офицерами запаса", - пишет издание.

В случае, если изменения будут одобрены, это будет означать, что бывшие офицеры в возрасте до 70 лет могут быть призваны на военную службу в случае необходимости. Отмечается что таким образом Швеция переосмыслила свою доктрину безопасности после вторжения России в Украину.

Стоит заметить, что сейчас Швеция уже удвоила оборонные расходы с 2020 года до 2,4% ВВП, и планирует довести их до 3,5% к 2032 году. Также в 2017 году страна уже возобновила частичную воинскую повинность для мужчин и женщин в связи с более неопределенной ситуацией с безопасностью.

В правительстве страны считают, что приоритетами будут расширение численности и возможностей армии, усиление противовоздушной обороны и увеличение запасов боеприпасов. Нехватка кадров, прежде всего армейских офицеров и специалистов.

Значительное внимание уделяется укреплению материально-технического обеспечения. Но нам также нужно будет продолжать работать над усилением кадрового обеспечения Вооруженных сил", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Помощь Швеции для Украины

Швеция, как и большинство европейских стран, с начала полномасштабного вторжения, регулярно оказывает финансовую и военную поддержку Украине.

В марте Стокгольм утвердил крупнейший с начала войны 19-й пакет военной помощи для Украины на общую сумму 1,6 млрд долларов США. Средства направят на закупку боеприпасы и средства ПВО.