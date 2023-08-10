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Швеція планує побудувати щонайменше 10 ядерних реакторів до 2045 року

Фото: Швеція планує побудувати 10 ядерних реакторів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Швеції заявив про необхідність потроїти потужності ядерної енергетики протягом кількох наступних десятиліть, щоб задовольнити зростаючий попит на електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нові атомні станції є основою стратегії уряду щодо розширення виробництва електроенергії. Наразі в скандинавській країні працює шість реакторів.

Міністерка з питань клімату та навколишнього середовища Швеції Роміна Пурмохтарі зазначила, що країні потрібні всі нові енергетичні потужності, які вона може отримати, оскільки попит може подвоїтися протягом наступних кількох десятиліть на тлі електрифікації промисловості та транспорту.

"До 2045 року необхідно побудувати щонайменше 10 нових звичайних реакторів", - заявила Пурмохтарі.

Vattenfall AB і фінська Fortum Oyj вивчають створення невеликих модульних реакторів, які можуть бути здані в експлуатацію в першій половині наступного десятиліття. 

Експорт електроенергії

Франція випередила Швецію та стала найбільшим експортером електроенергії в Європі. Загальний чистий експорт Франції склав 17,6 терават-годин, причому більша частина електроенергії надходила до Великої Британії та Італії. Швеція опустилася на друге місце.

 

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Швеція