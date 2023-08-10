Швеция планирует построить не менее 10 ядерных реакторов к 2045 году

Новые атомные станции являются основой стратегии правительства по расширению производства электроэнергии. В настоящее время в скандинавской стране работает шесть реакторов.

Министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари отметила, что стране нужны все новые энергетические мощности, которые она может получить, поскольку спрос может удвоиться в течение следующих нескольких десятилетий на фоне электрификации промышленности и транспорта.

"До 2045 года необходимо построить как минимум 10 новых обычных реакторов", - заявила Пурмохтари.

Vattenfall AB и финский Fortum Oyj изучают создание небольших модульных реакторов, которые могут быть сданы в эксплуатацию в первой половине следующего десятилетия.

Экспорт электроэнергии

Франция опередила Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 терават-часов, причем большая часть электроэнергии поступала в Великобританию и Италию. Швеция опустилась на второе место.