RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швеция планирует построить не менее 10 ядерных реакторов к 2045 году

Фото: Швеция планирует построить 10 ядерных реакторов (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Правительство Швеции заявило о необходимости утроить мощности ядерной энергетики в течение нескольких следующих десятилетий, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новые атомные станции являются основой стратегии правительства по расширению производства электроэнергии. В настоящее время в скандинавской стране работает шесть реакторов.

Министр по вопросам климата и окружающей среды Швеции Ромина Пурмохтари отметила, что стране нужны все новые энергетические мощности, которые она может получить, поскольку спрос может удвоиться в течение следующих нескольких десятилетий на фоне электрификации промышленности и транспорта.

"До 2045 года необходимо построить как минимум 10 новых обычных реакторов", - заявила Пурмохтари.

Vattenfall AB и финский Fortum Oyj изучают создание небольших модульных реакторов, которые могут быть сданы в эксплуатацию в первой половине следующего десятилетия.

Экспорт электроэнергии

Франция опередила Швецию и стала крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе. Общий чистый экспорт Франции составил 17,6 терават-часов, причем большая часть электроэнергии поступала в Великобританию и Италию. Швеция опустилась на второе место.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция