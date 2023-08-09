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Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі

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Середа 09 серпня 2023 07:42
Франція стала найбільшим експортером електроенергії в Європі Фото: Франція експортує найбільше електроенергії в Європі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Франція випередила Швецію та стала найбільшим експортером електроенергії в Європі, в той час як Німеччина перетворилася з експортера на імпортера протягом першої половини цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Загальний чистий експорт Франції склав 17,6 терават-годин, причому більша частина електроенергії надходила до Великої Британії та Італії. Виробництво французької електроенергії складає 50% потужності європейського ринку. Зі слів директора EnAppSys Ltd, ріст експорту з країни відбувся через "збільшення доступності ядерних активів".

Швеція опустилася на друге місце, Іспанія випередила Німеччину та стала третім за величиною експортером Європи із загальним чистим відтоком 8,8 терават-годин. Зазначається, що закриття німцями своїх атомних електростанцій стало причиною того, що її "енергетичний баланс перевернувся до імпорту".

Експорт української електроенергії

Україна припинила експорт електроенергії до Словаччини 21 квітня. Як зазначалося, це сталося через відсутність комерційної угоди між операторами систем передач е/е обох країн: "Укренерго" та SEPS. Та вже 21 липня, "Укренерго" відновив можливість експорту електроенергії.

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Електроенергія Франція Евросоюз
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