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Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві

Фото: Швеція підтвердила проведення саміту Україна-ЄС в Києві (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 січня, постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон підтвердив, що саміт Україна-Євросоюз відбудеться 3 лютого у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами кореспондента DW, Швеція, яка зараз головує в ЄС офіційно підтвердила, що саміт Україна-Євросоюз пройде в Києві. Раніше було підтверджено, що спільний саміт відбудеться 3 лютого.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вперше цьогоріч переговорив телефоном з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна-ЄС.

Після цієї розмови в ОП з'явилась інформація, що саміт пройде 3 лютого в Києві. Проте Європейський союз довго не підтверджував цю інформацію.

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк, зазначив, що проведення саміту Україна-ЄС в Києві, це знак для РФ, що вони можуть забути про перемогу в війні проти України на своїх умовах.

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КиївШвеціяСаміт ЄСЕвросоюз