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Подоляк про саміт з ЄС у Києві: сигнал Росії забути про завершення війни на своїх умовах

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 20:04
Подоляк про саміт з ЄС у Києві: сигнал Росії забути про завершення війни на своїх умовах Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Саміт Україна-ЄС у Києві, який відбудеться у лютому, є сигналом для Росії, що вона не зможе закінчити війну на своїх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це (саміт Україна-ЄС у Києві - ред.) і сигнал Російській Федерації, що забудьте, будь ласка, про якісь можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Якщо Україні знадобиться для перемоги додаткова допомога, Європа робитиме це обов'язково. І цей саміт буде підкреслювати, що Україна - це пріоритетний напрямок розвитку Європи в цілому", - наголосив Подоляк.

За його словами, такий крок з боку Євросоюзу є "дуже потужним пропагандистським сигналом у доброму сенсі цього слова".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт Україна-ЄС відбудеться вже 3 лютого 2023 року. Його проведення вчора, 2 січня, обговорили президент України Володимир Зеленський та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Також ми писали, що на наступному саміті Україна-ЄС обговорюватиметься початок переговорів щодо членства України.

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