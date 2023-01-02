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Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві. Названо дату

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Україна, Понеділок 02 січня 2023 18:34
Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві. Названо дату Фото: лідери Євросоюзу та України провели першу телефонну розмову цьогоріч (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

В Офісі президента України назвали дату, коли пройде черговий саміт Україна - ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Як зазначається у повідомленні ОПУ, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, вперше цьогоріч переговорив по телефону з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна - ЄС.

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про перебіг виконання Україною семи рекомендацій ЄК, які були надані у зв’язку зі здобуттям нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС. У свою чергу, Урсула фон дер Ляєн відзначила надзвичайно великий прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху.

"Глава України наголосив на налаштованості української сторони невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори", - відзначає Офіс.

Крім того, колеги обговорили очікувані результати саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що лідери Євросоюзу порушать питання початку переговорів щодо вступу України на наступному саміті Україна-ЄС, заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. При цьому Маасікас зазначив, що політика розширення Євросоюзу продовжує бути геостратегічною інвестицією у безпеку, процвітання та стабільність Європи.

Крім того, ми писали, що, за словами президента України Володимира Зеленського, зараз настає час для початку переговорів щодо членства України у Євросоюзі.

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