Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві. Названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України .

Як зазначається у повідомленні ОПУ, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 січня, вперше цьогоріч переговорив по телефону з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. І одним з питань, які обговорювали лідери, була підготовка до проведення чергового саміту Україна - ЄС.

Зеленський поінформував президента Єврокомісії про перебіг виконання Україною семи рекомендацій ЄК, які були надані у зв’язку зі здобуттям нашою країною статусу кандидата на членство в ЄС. У свою чергу, Урсула фон дер Ляєн відзначила надзвичайно великий прогрес, досягнутий Україною на цьому шляху.

"Глава України наголосив на налаштованості української сторони невдовзі завершити відповідну роботу з тим, щоб уже цього року розпочати передвступні переговори", - відзначає Офіс.

Крім того, колеги обговорили очікувані результати саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого в Києві.