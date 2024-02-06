Швеція перестане розслідувати витоки на "Північних потоках", - ЗМІ

Видання нагадує, що вчора, 5 лютого, шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює розслідування витоку на "Північних потоках" у Швеції, анонсував новини щодо справи цього тижня.

За інформацією журналістів, новини полягатимуть у тому, що Швеція ухвалить рішення припинити розслідування.

Як нагадує Expressen, Швеція почала розслідування з метою з'ясувати, чи немає якогось "шведського сліду" у диверсії.

При цьому припинення шведського розслідування ніяк не вплине на розслідування в Німеччині, яке ведуть федеральний прокурор та федеральне відомство кримінальної поліції, а також датське розслідування.

Очікується, що рішення про припинення розслідування у Швеції оголосять завтра, 7 лютого.

Підрив "Північних потоків"

Нагадаємо, у вересні 2022 року на російських газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" виявили витоки.

Пізніше з'ясувалося, що витоки газу спричинив вибух. Таку інформацію вперше озвучили сейсмологи.

Декілька країн Європи почали розслідувати інцидент, одна з версій витоків - диверсія.